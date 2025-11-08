Pisa News
Pisa Cremonese, Gilardino: «Siamo stati concreti nel momento giusto. Questo gruppo sta dimostrando una cosa»
Pisa Cremonese, Gilardino nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria.
Il Pisa finalmente si sblocca in questo campionato. Una rete di Touré ha permesso ai nerazzurri di avere la meglio sulla Cremonese. Nel post partita Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
PRESTAZIONE – «La squadra è assolutamente giovane e ha ampi margini di miglioramento. Siamo stati concreti quando dovevamo esserlo».
VITTORIA – «Finalmente abbiamo stappato la vittoria. I ragazzi se lo meritavano. Abbiamo lavorato tanto e sono contento. Questo è un gruppo che sa soffrire e ha voglia di migliorare».
