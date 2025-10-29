Pisa, testa alla sfida contro la Lazio: le possibili mosse da parte di Gilardino per fermare i biancocelesti

Pisa, occhi puntati sulla sfida contro la Lazio. Le possibili scelte di Gilardino per una partita fondamentale in ottica futura.

Il Pisa si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida delicata, con Gilardino alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Uno dei principali interrogativi riguarda la sostituzione di Albiol, recentemente operato alla mano a causa di una microfrattura. Al momento il nome favorito resta quello di Bonfanti, ma nelle ultime sedute di allenamento è emersa con forza la candidatura di Denoon. Il difensore svizzero, protagonista nella prima di campionato a Bergamo ma poi frenato da problemi fisici e influenze stagionali, sembra finalmente essersi lasciato alle spalle tutte le difficoltà. Gli allenamenti recenti hanno convinto Gilardino a valutare seriamente un suo impiego dal primo minuto contro la Lazio.

Anche Albiol, nonostante il recente intervento, ha già ripreso a lavorare con la squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere a disposizione in panchina, ma difficilmente verrà rischiato dall’inizio, per evitare ricadute. La gestione dei rientri resta quindi una priorità per lo staff tecnico del Pisa, che vuole garantire equilibrio tra disponibilità dei giocatori e tutela fisica.

Un altro nodo riguarda Cuadrado, la cui posizione in campo contro la Lazio è ancora da definire. L’ipotesi più naturale sarebbe rivederlo da laterale sinistro, ruolo in cui ha inciso positivamente nella ripresa contro il Milan. Tuttavia, lo staff del Pisa sta valutando opzioni più offensive per sfruttare al meglio le qualità dell’esterno: dribbling, fantasia e capacità di creare superiorità numerica.

Le due soluzioni sul tavolo prevedono Cuadrado come mezzala avanzata o addirittura come trequartista alle spalle di Nzola. Un cambio tattico che potrebbe rivelarsi decisivo per sorprendere la retroguardia biancoceleste. Gilardino spera che questa mossa offensiva possa trasformare una partita complicata in un’occasione per dare una scossa alla stagione del Pisa all’Arena Garibaldi.

La sfida contro la Lazio rappresenta un momento cruciale per il Pisa: la squadra ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione in classifica, ma anche di una prestazione convincente per ritrovare fiducia e morale. La gestione attenta dei rientri di Albiol e Denoon, unita alla possibile rivoluzione tattica con Cuadrado, potrebbe fare la differenza in una gara che si preannuncia equilibrata e intensa.

In definitiva, il Pisa punta a sfruttare al massimo ogni occasione, cercando di mettere in difficoltà una Lazio in cerca di continuità e punti pesanti. La partita non sarà solo una sfida di numeri, ma anche di scelte tattiche e di gestione dei giocatori chiave.