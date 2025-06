Pisa, fatta per l’arrivo di Gilardino: c’è l’accordo come nuovo allenatore

Le ultime sul nuovo allenatore del Pisa dopo l’addio di Inzaghi, con la scelta su Alberto Gilardino. Tutti i dettagli in merito

Il Pisa ha trovato il sostituto di Pippo Inzaghi: come riportato da Sky Sport, sarà Alberto Gilardino a guidare la squadra toscana nella prossima stagione. La decisione è ormai definitiva e manca solo l’annuncio ufficiale del club. Per Gilardino si tratta di un pronto ritorno in panchina dopo l’esperienza al Genoa, terminata con l’esonero nella scorsa stagione. L’ex campione del mondo ha raggiunto un accordo economico con il Pisa e firmerà un contratto biennale, con opzione per un terzo anno.

Il club punta sull’esperienza e sul carisma dell’ex attaccante per la stagione del ritorno in Serie A. I tifosi nerazzurri sperano che Gilardino possa portare nuova energia e risultati positivi in una stagione che si preannuncia complicata e ricca di aspettative.