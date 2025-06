Pisa, Gilardino sempre più vicino alla panchina: pronto un biennale. Con lui, Dainelli e Caridi nello staff

Il Pisa è pronto a voltare pagina e affidarsi a un nuovo progetto tecnico per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, la società toscana avrebbe individuato in Alberto Gilardino il profilo ideale per guidare la squadra. Manca sempre meno alla firma del tecnico su un contratto biennale, con opzione per un terzo anno in caso di salvezza.

La trattativa, ancora non ufficiale, avrebbe preso forma nei recenti incontri a Forte dei Marmi, dove la dirigenza nerazzurra e il patron Alexander Knaster hanno espresso la volontà di puntare su un allenatore giovane ma già esperto. Gilardino piace non solo per il passato da campione del mondo 2006, ma soprattutto per il percorso costruito con pazienza in panchina.

Il percorso di Gilardino: dalla Serie D alla A con il Genoa

Dopo le prime esperienze in Serie D con il Rezzato, Gilardino ha guidato Pro Vercelli e Siena, fino all’approdo nel settore giovanile del Genoa. Proprio con il Grifone ha compiuto il salto di qualità, ottenendo prima la promozione in Serie A e poi una sofferta salvezza nella stagione 2023/24, prima di essere esonerato nel novembre successivo.

Una carriera da tecnico in ascesa, costruita con umiltà e risultati, che ha convinto il Pisa a scommettere su di lui.

Lo staff tecnico: Caridi e Dainelli al suo fianco

A completare il quadro ci saranno anche Gaetano Caridi, confermato come vice allenatore, e Dario Dainelli, previsto come collaboratore tecnico. Una squadra affiatata e già collaudata, pronta a valorizzare i giovani talenti nerazzurri e a dare nuova identità al progetto sportivo del club.

La fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni: Gilardino al Pisa è una pista sempre più calda nel panorama del calciomercato allenatori.