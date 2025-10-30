Pisa News
Pisa Lazio, i convocati di Alberto Gilardino: le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti
Pisa Lazio, il tecnico dei toscani Gilardino ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Ecco la lista completa.
Si sta avvicinando sempre di più la sfida fra Pisa e Lazio. I biancocelesti non possono permettersi errori per continuare la risalita. I toscani hanno bisogno di punti per provare a non compromettere ancora di più la classifica.
A poche ore dalla sfida contro la Lazio, il tecnico Gilardino ha diramato la lista dei convocati per il match delle 20:45. Ecco la lista completa:
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 44 – Daniel DENOON
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale. Serve concretezza, ma confido nei miei giocatori»
Pisa, testa alla sfida contro la Lazio: le possibili mosse da parte di Gilardino per fermare i biancocelesti