Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato»

Pisa, Hiljemark analizza nel post partita della sfida di Serie A contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Fiorentina Pisa, terminata 1-0 è il match della 26esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, Oscar Hiljemark:

PAROLE – «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare a calcio e abbiamo fatto meglio. Cuadrado è entrato bene in campo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c’è. Se giochiamo come i primi 45 minuti, però, sarò impossibile salvarsi. Bisogna entrare in campo come abbiamo fatto una settimana fa contro il Milan e cercare di segnare».