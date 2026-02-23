Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato»

Published

2 ore ago

on

By

Hiljemark Verona Pisa

Pisa, Hiljemark analizza nel post partita della sfida di Serie A contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Fiorentina Pisa, terminata 1-0 è il match della 26esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, Oscar Hiljemark:

PAROLE «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare a calcio e abbiamo fatto meglio. Cuadrado è entrato bene in campo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI «Ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c’è. Se giochiamo come i primi 45 minuti, però, sarò impossibile salvarsi. Bisogna entrare in campo come abbiamo fatto una settimana fa contro il Milan e cercare di segnare».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming1 ora ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Upload Upload
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×