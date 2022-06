Pisa, UFFICIALE: separazione dal tecnico D’Angelo.Il comunicato sull’addio del tecnico dei toscani

Il Pisa Sporting Club e il tecnico Luca D’Angelo comunicano che non proseguiranno il rapporto lavorativo per la Stagione Sportiva 2022-2023.

Sono stati quattro anni di uno straordinario e proficuo rapporto umano e professionale che resteranno per sempre nella storia sportiva del nostro club e che rappresenteranno un riferimento di serietà, professionalità e massima trasparenza per chi proseguirà nel nostro progetto. Il cammino percorso insieme ha permesso di migliorarci reciprocamente e ha lasciato in ognuno di noi la consapevolezza degli ottimi risultati ottenuti insieme.

Il Pisa Sporting Club desidera ringraziare anche tutto lo staff, il tecnico in 2 Riccardo Taddei, il Professor Marco Greco che hanno collaborato con il tecnico e che hanno saputo, ogni giorno, aggiungere valore e contribuire in modo importante ai traguardi conseguiti.

Nonostante la decisione maturata, Luca resterà sempre parte della grande famiglia del Pisa Sporting Club.

Di seguito la dichiarazione del tecnico Luca D’Angelo: “Voglio ringraziare il Dottor Knaster, il Presidente Giuseppe Corrado, il Direttore Generale Giovanni Corrado, i Direttori Sportivi Roberto Gemmi e Claudio Chiellini, il Direttore Operativo Daniele Freggia, il Team Manager Ivan Sarra. Inoltre, tutta la segreteria, lo staff medico, i magazzinieri, l’amministrazione. Abbraccio tutti i calciatori che mi hanno accompagnato nel percorso. Questa società, nell’ormai lontano 2018, mi ha concesso una splendida opportunità. Sono stati quattro anni intensi, esaltanti, sofferti ma tutti indimenticabili. Saluto la città di Pisa ed i suoi tifosi, mi avete adottato come uomo e come professionista. Il ruggito dell’Arena è dentro di me“.