Pisa Verona: i convocati del tecnico Zanetti! La lista completa per la sfida della Cetilar Arena di Pisa
Pisa Verona: i convocati del tecnico Paolo Zanetti! Ecco la lista completa per la partita di Seroe A della Cetilar Arena di Pisa
Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida Pisa-Hellas Verona, valida per la 7ª giornata di Serie A Enilive 2025/26. Il match è in programma domani, sabato 18 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15 presso la Cetilar Arena di Pisa.
Non prenderà parte alla trasferta il difensore Armel Bella-Kotchap, costretto al forfait a causa di un affaticamento muscolare.
LA LISTA COMPLETA
Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
76 Castagnini
