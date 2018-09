Pistocchi su Twitter: «Icardi criticato. E pensare che ha rifiutato la Juve…» – FOTO

Inter-Tottenham: il giornalista Maurizio Pistocchi elogia la prestazione maiuscola di Icardi mettendo in risalto le tante critiche degli ultimi anni nei suoi confronti ed il rifiuto alla Juventus…

Una stoccata, nemmeno tanto velata, come nel suo stile. L’ex giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, dopo la prestazione maiuscola di Mauro Icardi ieri contro il Tottenham, suggellata da una grandissimo gol al volo da fuori area, anche stavolta non le ha mandate a dire nei confronti della Juventus, sua acerrima nemica sportiva ormai già da un po’ di anni. Così, ancora una volta su Twitter, Pistocchi dopo la gran partita del capitano nerazzurro, al debutto assoluto in carriera in Champions League, ha voluto sottolineare come spesso in passato, da un punto di vista mediatico, siano state un po’ troppo frequenti le critiche nei suoi confronti rispetto invece agli elogi. Qualcosa a che fare con la Juventus?

«Mauro Icardi ha segnato 101 gol in 161 partite con l’Inter: viene sempre discusso dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie – ha scritto sul proprio account Twitter Pistocchi ieri – . E pensare che per rimanere all’Inter questa estate ha rifiutato la Juve: lo scambio con Gonzalo Higuain più 50 milioni era già fatto». Un retroscena di mercato, quello citato dal giornalista, di cui effettivamente in estate, prima dell’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, si era ampiamente parlato.