Wanda in lacrime su Instagram per Icardi: «Mai nessun dubbio» – FOTO

Inter: Icardi al gol al debutto assoluto in Champions League contro il Tottenham, Wanda Nara si commuove e posta una foto in lacrime dagli spalti su Instagram con una dedica speciale

Un debutto così probabilmente Mauro Icardi finora non aveva osato nemmeno sognarlo, eppure è successo davvero. Il capitano dell’Inter, ieri alla prima assoluta in Champions League contro il Tottenham, ha contribuito all’incredibile rimonta dei suoi grazie al primo gol spettacolare, da fuori area al volo, che ha poi dato il via alla magica notte dei nerazzurri, tornati nella massima competizione europea dopo ben sei anni di assenza. La reazione dei tifosi interisti – e non solo dei tifosi, basti pensare alle polemiche relative alla telecronaca del duo composto da Riccardo Trevisani e Daniele Adani su Sky Sport – è stata ovviamente superba nei confronti della squadra tutta e, in particolar modo, nei confronti di Icardi, vero e proprio mattatore di giornata.

Commossa a dir poco è stata invece la reazione di Wanda Nara, compagna (ed agente) del capitano nerazzurro, che come sempre anche ieri era a San Siro per seguire per la partita. Subito dopo la fine del match la Nara, in tribuna in compagnia di uno dei suoi figli (rigorosamente in maglia Inter) ha postato su Instagram una propria foto in lacrime con la didascalia: «Lacrime di gioia! Orgoglio e mai nessun dubbio. Benvenuto in Champions Mauro Icardi. Ti amo capitano». L’immagine ha ricevuto nel giro di pochissime ore oltre centomila like e tantissimi commenti.