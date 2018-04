Pjaca piace al Valencia: contatti con la Juve

Marko Pjaca ha molto mercato e piace al ds del Valencia, l’ex bianconero Longoria. Il club spagnolo sul talento croato

La Juventus deve ancora decidere il futuro di Marko Pjaca. Il giocatore croato, prestato allo Schalke 04, sta vivendo una seconda parte di stagione tra alti e bassi. Il calciatore è sceso in campo 9 volte in gare ufficiali tra campionato e coppa, realizzando 2 gol. La Juve probabilmente si aspettava un po’ di più ma il giocatore è reduce da 9 mesi di inattività e qualche alto e basso era preventivabile.

Il giocatore bianconero dovrebbe tornare alla base in estate ma potrebbe anche andare via. Secondo SuperDeporte infatti, il Valencia dell’ex dirigente bianconero Longoria, attuale ds del club spagnolo, vuole dare una nuova chance a Pjaca e potrebbe portarlo in Spagna. Il club valenciano ha avviato i contatti con la Juventus e potrebbe ottenere l’ex Dinamo in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Le parti continueranno a parlarne.