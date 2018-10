Juve, Miralem Pjanic carica l’ambiente bianconero: «Scudetto o Champions? Non scelgo, perché con questa rosa possiamo vincere tutte le competizioni»

Pjanic non lascia nulla per strada. La determinazione e la fame di vittorie, d’altronde, rappresentano il comune denominatore nello spogliatoio della Juventus. «Scudetto o Champions? Uno è un lavoro di tutto l’anno, che si costruisce col tempo – ha spiegato a margine di un evento Adidas andato in scena a Milano – . C’è tanto sacrificio dietro un percorso del genere. Ma ovviamente la Champions sarà uno degli obiettivi della stagione. Vorremmo provare a prendere tutto quello che è possibile, perché la rosa è ampia e competitiva. Siamo in grado di vincere tutto».

A parlare è stato anche mister Allegri: «Inter e Napoli l’anti-Juve? L’Inter ha toppato la gara contro il Parma, ma è una squadra fatta e costruita per vincere lo scudetto. Spalletti ha grande esperienza ed è un avversario importante, così come lo è il Napoli di Ancelotti. Il Napoli sta continuando quanto ha fatto negli anni scorsi con Sarri».