Il Manchester City insiste per Miralem Pjanic: i Citizens disposti a pagare 100 milioni di euro per il centrocampista della Juventus

Blitz del Manchester City per Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus non è in vendita ma solo una maxi-offerta potrebbe far cambiare idea alla Vecchia Signora, pronta eventualmente a tuffarsi su uno tra Pogba, Kanté e Rabiot. Pep Guardiola ha telefonato a Miralem e il bosniaco si è detto lusingato dall’interessamento nei suoi confronti ma Max Allegri ha posto un veto sulla cessione dell’ex Roma: Mira è fondamentale per il gioco bianconero e sa che sarebbe molto complicato trovare un sostituto all’altezza.

Al momento il Manchester City non ha ancora presentato un’offerta ufficiale alla Juventus per Miralem Pjanic ma ha fatto sapere che sarebbe disposto a investire 100 milioni di euro per il bosniaco, con un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione per il giocatore. Cifre importantissime che potrebbero costringere la Juve e lo stesso Miralem a cambiare idea. Il giocatore, fa sapere la Juve, non è in vendita e non ha chiesto di partire. Sin qui non sono arrivate offerte. Chelsea e Barcellona sono alla finestra, il City è pronto a uno scatto importante. La Juve attende.