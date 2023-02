Platt: «Nessuna squadra è stata come la Sampdoria»

Le parole di David Platt, ex centrocampista della Sampdoria, sul suo rapporto con il club blucerchiato. I dettagli

David Platt ha parlato della Sampdoria ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Ho giocato per tante squadre nella mia carriera, buone squadre e belli ambienti. Ho bei ricordi di tutte, ma qui è stato qualcosa in più. Ho fatto i migliori anni della mia vita. Quando sono andato via non volevo, ma la Sampdoria ha ricevuto un’offerta molto buona. A 29 anni però avevo pensato che avrei voluto ritornare a giocare in Inghilterra e vincere quanto più possibile, ho parlato con il presidente e per la Sampdoria è stata una cosa giusta, guadagnare i soldi della mia cessione e iniziare un altro ciclo. Sono arrivato in un momento giusto e sono partito nel momento giusto, ma con rammarico».