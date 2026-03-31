Playoff Mondiali 2026, Turchia e Svezia staccano il pass! Ai supplementari anche Repubblica Ceca Danimarca: come sono andate le sfide

Con la sfida tra Bosnia e Italia decisiva per l’accesso ai Mondiali, anche gli altri posti riservati alle squadre europee sono in palio nelle finali playoff di stasera. Dopo aver eliminato l’Ucraina con un netto 3-1, la Svezia ospita la Polonia di Lewandowski, reduce da una vittoria in rimonta sull’Albania.

La Turchia, con Calhanoglu dell’Inter, è impegnata in trasferta contro il Kosovo, cercando di ottenere il pass per il Mondiale dopo 24 anni. I turchi sono arrivati in finale dopo aver battuto di misura la Romania. Infine, la Cechia, dopo aver superato l’Irlanda ai rigori, ospita la Danimarca, che ha vinto ampiamente contro la Macedonia del Nord.

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Dopo una serata intensa, Turchia e Svezia sono le squadre che ottengono il pass per il Mondiale. La Turchia ha vinto 1-0 contro il Kosovo grazie al gol di Akturtoglu, mentre la Svezia ha battuto la Polonia 3-2, con le reti di Elanga, Lagerbielke e Gyokeres.