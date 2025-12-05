Playoff Mondiali, l’ex medico della Nazionale è sicuro: l’Italia conquisterà la qualificazione. Ecco le sue dichiarazioni

Playoff Mondiali, l’ex medico della Nazionale si espone: l’Italia ce la farà a qualificarsi. Le sue parole sul tema

La vigilia del sorteggio per la fase a gironi del Mondiale 2026 porta con sé grande attesa per la Nazionale Italiana e per l’intero panorama calcistico internazionale. L’appuntamento è fissato per domani alle 18:00 (ora italiana), quando verranno definiti i gironi delle squadre già qualificate e quelli che potrebbero accogliere le nazionali ancora impegnate nei playoff di marzo, tra cui l’Italia di Gennaro Gattuso.

A poche ore dall’evento, l’ex responsabile medico della Nazionale, Andrea Ferretti, ha espresso fiducia nei confronti degli azzurri. Nonostante le critiche, ha sottolineato come la selezione sia spesso sottovalutata ma composta da “buoni giocatori”, ribadendo la convinzione che la squadra abbia le qualità per imporsi.

Ferretti ha inoltre commentato la recente prova altalenante contro la Norvegia, spiegando il calo del secondo tempo come conseguenza di una gara ormai priva di grande peso in classifica. Ha invece giudicato positivamente la prima frazione, rimarcando che nei playoff di marzo non ci saranno distrazioni. Secondo lui, Gattuso saprà gestire al meglio la rosa e condurre l’Italia verso la qualificazione al Mondiale.

