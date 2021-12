Playoff Mondiali, Nuno Gomes: «Il sorteggio non mi va giù, Italia favorita»

L’ex attaccante del Portogallo Nuno Gomes ha parlato dei playoff Mondiali che potrebbero mettere di fronte i lusitani e l’Italia

Nuno Gomes, storico ex attaccante del Portogallo, in una intervista a La Stampa ha parlato dei playoff Mondiali che potrebbero mettere di fronte la sua Nazionale e l’Italia.

SORTEGGIO – «È andata così, mi scoccia e a tutti quelli a cui piace il calcio sembra impossibile non vedere una delle ultime due nazionali ad aver vinto l’Europeo. Non mi va giù, mi lamento e non mi piace».

ITALIA FAVORITA – «Ormai i favoriti devono sempre dimostrare di esserlo. Conta solo l’ultima partita».

CRISTIANO RONALDO – «Averlo è un punto in più, è uno che mette pressioni e se sta bene può fare gol in qualsiasi minuto. Quando era alla Juve si è parlato molto del suo ruolo, ma è ancora uno bravissimo e ha bisogno dei compagni. Non è il tennis, un giocatore potrà anche decidere, non potrà mai bastare».

MANCINI – «Uno intelligente, forse troppo. Quella Fiorentina non viveva i migliori dei suoi giorni e la seconda stagione è stata un mezzo disastro eppure vedeva il calcio come lo vede oggi».

SERIE A – «Intanto sta vincendo il campionato. Mi ricordo che 20 anni fa l’Italia era il posto dove stare e ora torna importante. Inter, Milan, Atalanta, Napoli, la Fiorentina può rivedere l’Europa. La Juventus soffre, capita…».