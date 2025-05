Playoff Serie B: rimonta della Cremonese! Tris alla Juve Stabia e i grigiorossi sono i primi finalisti

Playoff Serie B: la Cremonese vince contro la Juve Stabia e ribalta la sconfitta dell’andata: la squadra di Stroppa è la prima finalista

La Cremonese conquista la finale dei playoff Serie B, ribaltando con autorità la sconfitta dell’andata subita per 2-1 contro la Juve Stabia. Dopo il ko al Menti, i grigiorossi si sono imposti per 3-0 allo Zini, dominando il ritorno con una prestazione solida e concreta. Forte del miglior piazzamento in campionato, alla squadra di Giovanni Stroppa sarebbe bastata una vittoria con un solo gol di scarto per passare il turno, ma i lombardi hanno scelto la via più decisa, regalando ai propri tifosi una serata di entusiasmo e riscatto. Il match si è sbloccato al 28’ con una prodezza di Michele Castagnetti, che ha indirizzato la partita e dato fiducia ai suoi.

Nel secondo tempo, la Cremonese ha continuato a spingere, chiudendo ogni discorso con i gol di Johnsen e Vandeputte, che hanno fissato il punteggio sul 3-0 e annientato ogni speranza di rimonta per i campani. Per i grigiorossi si tratta della seconda finale playoff consecutiva, dopo quella persa lo scorso anno: ora avranno una nuova chance per riconquistare la Serie A, obiettivo dichiarato sin dall’inizio della stagione. L’avversaria sarà decisa nelle prossime ore, al termine della semifinale tra Spezia e Catanzaro. Con questo successo, la squadra di Stroppa si conferma tra le realtà più attrezzate della categoria, capace di gestire la pressione e di trovare risorse decisive nei momenti chiave della stagione.