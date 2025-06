Playoff Serie C, questa sera la finale d’andata: Pescara e Ternana si sfidano per l’ultimo posto per la Serie B

Playoff Serie C, questa sera la finale d’andata: si sfidano Ternana e Pescara, entrambe provenienti dal Girone B

È un derby tutto del girone B quello che anima la finale playoff di Serie C: appena 200 chilometri separano Ternana e Pescara, pronte a sfidarsi tra stasera e il 7 giugno per l’ultimo posto disponibile in Serie B. Le due squadre si conoscono bene, ma molto è cambiato: sulla panchina umbra non c’è più Abate, bensì Fabio Liverani, arrivato ad aprile in un momento difficile, ma capace di rigenerare la squadra in ritiro e portarla fino in fondo. La Ternana parte con la pressione di una piazza costruita per vincere e di una statistica sfavorevole: da tre stagioni, nessuna seconda classificata è riuscita a salire, sempre battuta da una terza (Palermo, Lecco, Carrarese). Proprio Silvio Baldini, ora tecnico del Pescara, è stato l’artefice di quella tendenza nel 2022, e ora sogna il bis alla guida di una quarta classificata: sarebbe un’impresa storica.

La sfida tra Liverani e Baldini, come riportato da la Gazzetta dello Sport aggiunge ulteriore fascino alla finale. Entrambi ex tecnici di Serie A, entrambi già promossi sia dalla B che dalla C, rappresentano filosofie diverse ma condividono ambizione ed esperienza. Liverani mantiene un profilo cauto e cerca di deviare la pressione verso l’avversario, mentre Baldini ha saputo trasformare i playoff in un percorso travolgente, segnando 15 gol in 7 partite. Il Pescara ha riacceso l’entusiasmo in città, con i tifosi che hanno accompagnato in massa la squadra alla partenza. Anche Terni ha risposto alla grande: oltre 10.500 biglietti venduti per l’andata. Le premesse tecniche e ambientali sono ottime: Ternana dominante in casa, Pescara esplosivo in trasferta, e ancora a secco il capocannoniere Cicerelli. Il campo dirà chi saprà completare al meglio un percorso esaltante.