Pogba, annuncio shock: «Ho avuto la depressione. Rapina? Stiamo bene per fortuna»

Paul Pogba annuncia di aver sofferto di depressione in passato. L’ammissione del centrocampista francese nella sua intervista

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ed ex della Juventus, si è confidato in un’intervista ai microfoni di Le Figaro.

DEPRESSIONE – «Ho avuto la depressione nella mia carriera, ma non ne parliamo. A volte non sai di esserlo, vuoi solo isolarti, stare da solo: questi sono segni inconfondibili».

RAPINA IN CASA – «Io e la mia famiglia siamo bene. Ho passato una settimana piuttosto sorprendente, iniziata sapendo che non avrei giocato dall’inizio. Poi siamo stato eliminati e, tornando a casa, scopro che la mia casa è stata svaligiata da tre persone. Hanno aperto la cassaforte nella quale c’erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo… Quello che mi ha spaventato di più è stato che i miei due figli erano in casa con la tata durante l’accaduto. Lei ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave in una stanza con i bambini. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa che più conta è che i miei figli stiano bene».