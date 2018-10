Da separati in casa ad alleati per una causa comune: lo strano destino di José Mourinho e Paul Pogba

La panchina di José Mourinho è momentaneamente salva. Lo 0-2 trasformato in 3-2 nel giro di 45 minuti non ha assicurato al portoghese il futuro da tecnico dei Red Devils ma sicuramente l’ha prolungato ancora per un po’. E curiosamente Mou deve ringraziare soprattutto Paul Pogba. Il francese, con cui l’allenatore si è scontrato più volte anche pubblicamente nelle ultime settimane, non solo ha fornito una delle migliori prestazioni (nella ripresa) da quando veste la maglia dello United, ma avrebbe anche dato i consigli giusti al suo allenatore che ha così cambiato le sorti del match e, forse, della stagione.

Secondo quanto riportano i tabloid e siti inglesi, Pogba avrebbe suggerito di inserire Fellaini nell’intervallo del match, prima di prendere la parola e pronunciare le giuste parole di incoraggiamento anche per tutti i compagni visibilmente abbattuti dopo l’ennesimo difficile primo tempo. Alla fine della partita Mourinho ha spiegato: «Durante l’intervallo abbiamo parlato tutti insieme di cambi tattici per due minuti. Poi abbiamo esaminato altre cose che io pensavo potessero permettere ai ragazzi di giocare con più libertà nel secondo tempo». Ma The Sun aggiunge che proprio Pogba avrebbe suggerito la mossa giusta, ovvero quella di inserire immediatamente Fellini e di dare a lui maggiore responsabilità nella costruzione del gioco. Mossa che si è rivelata vincente, che sia la svolta nel rapporto tra i due e possa azzerare gli attriti passati?