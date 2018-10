La Juventus continua a lavorare sul mercato. I bianconeri puntano sul duo Pogba-Rabiot per rinforzare il centrocampo

Fabio Paratici è stato avvistato in Francia per assistere alla sfida tra PSG e Lione. Il direttore sportivo bianconero ha parlato di semplice aggiornamento ma la sua presenza in Francia non è del tutto casuale. Tra gli obiettivi della Juve, ormai da tempo, c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista classe ’95 del PSG è un vecchio pallino del direttore sportivo bianconero che continua a monitorare la situazione. Il contratto di Rabiot è in scadenza a giugno, il rinnovo continua a non arrivare e le possibilità di vedere il francese con un’altra maglia sono sempre più alte.

Sempre più alte anche le possibilità di vedere Paul Pogba con una maglia diversa da quella del Manchester United. «Gli vogliamo molto bene, siamo legati a lui ma non ci abbiamo mai pensato e non abbiamo intenzione di pensarci» ha detto Paratici. Probabile che nelle sue parole si nasconda una bugia bianca. Il centrocampista classe ’93 rimane uno degli obiettivi della Juventus. Paul è in rotta con Mourinho e con l’ambiente United ed è pronto ad andare via da Old Trafford, alla ricerca di nuove sfide. La Juve rimane vigile e sogna un nuovo duo francese in mediana, Pogba-Rabiot.