Paul Pogba, l’agente Mino Raiola avrebbe promesso il trasferimento del giocatore in Spagna nel 2019: Barcellona destinazione favorita. La Juventus resta comunque alla finestra

Per il futuro di Paul Pogba prende sempre più quota la destinazione spagnola. Come riportato in Inghilterra dal Manchester Evening, l’agente Mino Raiola avrebbe in mente un suo trasferimento in Liga già dal 2016, anno in cui il centrocampista tornò al Manchester United dalla Juventus. Il club bianconero, che monitora da tempo per un clamoroso ritorno a Torino del Nazionale francese, resta però alla finestra.

Come riportato anche da Mundo Deportivo, infatti, la Juve non molla la pista che può riportare Pogba in bianconero. Secondo Rai Sport, la destinazione torinese sarebbe gradita sia dal giocatore che dall’agente; una sola eventualità, al momento, potrebbe far restare il centrocampista allo United, ovvero l’arrivo in panchina di Zinedine Zidane.