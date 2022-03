Pogba: «Ronaldo non può essere un problema. È il migliore della storia». Le parole del centrocampista dello United

Intervistato dalla BBC dopo Manchester United-Tottenham, Paul Pogba ha parlato così di Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Tutti conoscono Cristiano, non c’è bisogno di parlare. Tutti sono felici. Ronaldo non è mai stato un problema. Hai il miglior attaccante della storia nella nostra squadra, non può essere un problema».