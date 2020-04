Pogba, si allarga la corsa al francese: tra Juve e Real spunta l’Inter

Paul Pogba sarà uno dei giocatori più ambiti nel prossimo calciomercato: dopo Juve, Real Madrid e Psg anche l’Inter si iscrive alla corsa

Si allarga la corsa per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United piace a mezza Europa e dopo i sondaggi, più o meno sotto traccia, di Juve, Real Madrid e Psg anche l’Inter si è informata con il suo agente Raiola.

A riportarlo è Tuttosport che spiega come Marotta stia cercando di riallacciare i contatti con Raiola (con il quale l’Inter non fa un affare dal 2010). Al momento è solo un sondaggio, ma che il “Polpo” voglia lasciare lo United non è un segreto per nessuno. La Juve ci proverà in estate sfruttando sia la voglia di Pogba di tornare in bianconero sia alcune pedine che piacerebbero allo United (Rabiot e Ramsey in primis).

E l’Inter? Conte non vede l’ora di riabbracciare il suo ex gioiellino di centrocampo ma i costi dell’operazione sono altissimi. 250 milioni tra ingaggio e cartellino. I nerazzurri potrebbero abbassare il secondo inserendo delle contropartite oppure restare tale se l’Inter dovesse riuscire a piazzare tutte le cessioni in programma (Icardi, Perisic, e forse Lautaro Martinez).