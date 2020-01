Politano Roma: perché è utile per Fonseca

Politano è un buon rinforzo per la Roma. Senza Zaniolo, era necessario un’ala destra a piede invertito

Politano sta per ufficializzare il suo passaggio alla Roma. Nel 4231 di Fonseca, i terzini sono molto alti e larghi: lo scopo è quello di consentire alle ali di restare dentro al campo e di combinare con il laterale.

Per questo, Fonseca privilegia ali a piede invertito, in grado quindi di saper stare in zone centrali. Politano ha un buon set di movimenti tanto in ampiezza quanto tra le linee. Forse, nel calcio palleggiato di Fonseca sono più utili ali maggiormente “riflessive”, mentre invece Politano è più diretto e verticale. A gennaio è però difficile trovare profili funzionali, nel complesso l’ex Sassuolo è un rinforzo utile e sensato.