Antonio Polito: «Governo Meloni pericoloso per il calcio, vi spiego»

Le parole di Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera, sulla possibile riforma del calcio italiano voluta dal Governo Meloni

Antonio Polito, sul Corriere della Sera, ha analizzato la possibile introduzione dell’agenzia governativa per i club di Serie A voluta dal Governo Meloni.

PAROLE – «Che il governo Meloni provasse a mettere le mani sulla Rai era prevedibile. Tutti i governi l’hanno fatto. La Rai è considerata un po’ il cortile di casa dei politici. Ma che il governo provasse a mettere le mani sul calcio e il basket professionistico, beh, questa è una cosa che ha stupito anche molti dirigenti e presidenti di società certamente non avversi al centrodestra.

Se nascesse, infatti, l’agenzia annunciata dal ministro Abodi, tre persone nominate dalla presidente del Consiglio potrebbero di fatto decidere quali club possono partecipare ai campionati perché hanno i conti in regola e quali invece no. Controllo che oggi viene esercitato invece dalla Federazione Giuoco Calcio attraverso la Covisoc e che in altri grandi paesi europei è esercitato dalla Lega delle società di calcio. Insomma, sempre nel rispetto dell’autonomia dello sport che è un principio anche internazionalmente sancito e garantito.

L’esito pericoloso potrebbe essere quello di una lottizzazione anche del calcio. Ogni società avrebbe il suo protettore in politica, ogni politico difenderebbe la squadra del cuore o del suo territorio. Senza contare che la Uefa potrebbe continuare a ammettere nei campionati internazionali europei le società escluse dal campionato nazionale o anche viceversa. Insomma, un vero pasticcio».