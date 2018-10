Serata speciale per Biraghi: il terzino della Fiorentina sigla il gol vittoria per l’Italia e dedica la rete a Davide Astori, capitano mai dimenticato della viola

È Biraghi l’uomo che ha dato all’Italia una vittoria importantissima per la propria classifica in Nations League. Il terzino sinistro della Fiorentina, quando tutto sembrava perduto, ha regalato i 3 punti agli Azzurri, che ora potranno provare anche giocarsi il primato del girone nella sfida di novembre contro il Portogallo. Biraghi, visibilmente emozionato per la prima rete in Nazionale, ha dedicato il gol vittoria al mai dimenticato Davide Astori, capitano della sua Fiorentina.