Porto Inter ad alto rischio: il comunicato

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto ed Inter è stata classificata come ad alto rischio

La polizia portoghese ha definito la sfida di questa sera come una gara ad alto rischio. Di seguito il comunicato del Porto per i tifosi dell’Inter.

COMUNICATO – Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il Porto Fc, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto Fc, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita; in tale senso, per motivi di sicurezza, l’accesso all’impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso di biglietti non acquistati direttamente presso l’Inter Fc.