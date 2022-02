Porto Lazio, Immobile non parte con la squadra: il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio perde Ciro Immobile per la trasferta di Porto in Europa League: il motivo

Ciro Immobile costretto a dare forfait per Porto–Lazio, sfida in programma domani e valida per i sedicesimi di Europa League.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a bloccare l’attaccante dovrebbe essere una sindrome influenzale. Nulla di preoccupante dunque, ma il bomber sarà out e non partirà con il resto della squadra.

