Portogallo, Jota: «Siamo nelle condizioni per vincere entrambe le partite»

Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Turchia del suo Portogallo. Le sue dichiarazioni:

PLAYOFF – «Siamo nelle condizioni di vincere entrambe le partite e andare al Mondiale. Al contrario sarebbe un guaio per tutti, ma non voglio nemmeno pensarci. Turchia? Non è la situazione ideale, ma siamo favoriti».