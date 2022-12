Portogallo, Santos sceglie la via Ramos e Ronaldo va ancora in panchina

Il Ct del Portogallo, Fernando Santos, ha deciso di continuare a seguire l’onda dell’entusiasmo e anche per questo ha deciso di tenere ancora Ronaldo in panchina

Il Ct del Portogallo, Fernando Santos, ha deciso di continuare a seguire l’onda dell’entusiasmo e anche per questo ha deciso di tenere ancora Ronaldo in panchina.

Nessun problema con l’asso portoghese, che andrà a sedersi ancora in panchina anche contro il Marocco. Goncalo Ramos dopo la tripletta vive sulla cresta dell’onda e dell’entusiasmo, anche per questo è impossibile da tenere fuori. Ronaldo sarà l’arma tattica in più a partita in corso.