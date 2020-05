Poulsen: «Eriksen, Inter grande scelta» – VIDEO

Yussuf Poulsen, attaccante del Lipsia, ha commentato il trasferimento del connazionale Eriksen all’Inter – VIDEO

Yussuf Poulsen, attaccante del Lipsia, ha elogiato la scelta del connazionale Christian Eriksen di trasferirsi all’Inter durante la finestra invernale di calciomercato: «Come ho detto a Werner, ognuno deve scegliere il proprio futuro. Posso capire la scelta di Eriksen, è stato tanti anni al Tottenham giocando alla grande».

«Ogni tanto arriva il momento in cui bisogna cambiare aria e accettare nuove sfide. L’Inter è un top club di Serie A e sta lottando con la Juventus per vincere lo Scudetto. Ha fatto un grande passo in avanti scegliendo i nerazzurri», ha concluso Poulsen.