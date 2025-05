Pierino Prati, il figlio Cristiano: «É stato un grande bomber, a Liedholm ha detto questo. Alla Juve ha segnato 6 gol. E Nereo Rocco lo ha scambiato per un cantante...»

Le parole di Cristiano Prati, figlio dell’ex calciatore del Milan, sui ricordi del padre nel mondo del calcio. Tutti i dettagli in merito

Pierino Prati è stato un grande bomber del Milan nell’epoca di Gianni Rivera. A raccontarlo su La Gazzetta dello Sport c’è il figlio Cristiano, in un’intervista piena do ricordi e testimonianze del calcio di una volta.

PIERINO LA PESTE – «Il mio Bomber, l’idolo della mia infanzia. Un uomo meraviglioso che ha fatto cose meravigliose».

CHE PADRE ERA – «Buono, gentile, delicato. Con la sua correttezza e umiltà mi ha insegnato i valori della vita. Poteva tirarsela, fare il grande personaggio, è invece sempre rimasto una persona semplice. Come la sua famiglia, i miei nonni».

L’INFANZIA – «Erano tre fratelli: Renzo, Bruno e lui. Caratteri diversissimi. Zio Renzo ha fatto un po’ il portiere, il vero fanatico del calcio era papà. Giocava dappertutto, da mattina a sera. Anche nei fienili. Si tuffava di testa, faceva le rovesciate sulla paglia per cadere meglio di schiena. A dodici anni lo hanno portato in moto al Milan, lo hanno preso. Gli allenatori delle giovanili erano Nello Cattozzo e Nils Liedholm. E lui, sfacciato, si è presentato così: “Io diventerò un grande attaccante, faccio gol con tutti e due i piedi e di testa. L’Inter mi sta pressando per andare con loro, ma voi avete una grossa fortuna: io sono tifoso milanista”. Una sera a San Siro era in programma un’amichevole Milan-Juve. Prima fanno giocare i ragazzini, provino ok: Pierino segna sei gol».

NEREO ROCCO – «Luglio 1967, papà Pierino, di ritorno da Savona, si presenta per la prima volta nel ritiro del Milan. Un dirigente accompagnatore dice al Paron: “Signor Rocco, questo è Pierino Prati”. Rocco lo squadra perplesso. Pierino ha 20 anni, i capelli lunghi, camicia rosa e pantaloni a zampa d’elefante, moda del periodo. Rocco fa una smorfia: “Ciò, questo xe un cantante, non un zogador. Via, via”. Poi lo richiama: “Vieni qua, dai mona, scherzo”».