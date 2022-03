Premier, Champions e Mondiali: il pronostico di Ozil

Premier League, Champions League e Mondiali 2022: il pronostico dell’ex trequartista di Real Madrid e Arsenal Mesut Ozil

L’ex giocatore di Real Madrid e Arsenal Mesut Ozil si è lanciato su Twitter in un maxi pronostico per la stagione in corso e per i Mondiali.

In risposta al tweet di Sport Bible, Ozil ha previsto la vittoria del Manchester City in Premier, del Liverpool in Champions League e della Nazionale inglese nei Mondiali in Qatar.