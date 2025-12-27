Premier League, Aston Villa inarrestabile! Contro il Chelsea arriva l’undicesima vittoria di fila per la squadra di Emery che resta in scia di City e Arsenal

L’Aston Villa continua a mietere vittime e lancia un messaggio chiarissimo alla Premier League e all’Europa. La squadra di Unai Emery passa 2-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea e centra addirittura l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppe.

Un dato impressionante, maturato peraltro all’interno di un calendario tutt’altro che agevole. Nel filotto vincente dei Villans non c’è solo il successo odierno sui Blues, ma anche affermazioni di prestigio contro Arsenal e Manchester United, a conferma della solidità e della continuità di rendimento della formazione di Birmingham.

Una vittoria che sa anche di avvertimento ad Arsenal e Manchester City che nel pomeriggio hanno vinto 2-1 i rispettivi match, permettendo di restare al terzo posto a -3 dai Gunners e quindi dalla prima posizione.

L’Aston Villa di Emery: solidità, identità e ambizione

Continuare a definire l’Aston Villa una “sorpresa” appare ormai riduttivo. La squadra di Emery ha costruito un’identità chiara, fatta di organizzazione, intensità e grande efficacia nei momenti chiave delle partite. Il successo di Stamford Bridge è l’ennesima dimostrazione di una crescita che non sembra conoscere battute d’arresto.

Il rendimento dei Villans è di alto livello non solo in Premier League, ma anche in Europa League, dove l’Aston Villa si candida a essere una delle protagoniste assolute della competizione.

Occhi sull’Europa: attenzione per Roma e Bologna

Proprio in campo europeo, l’Aston Villa rappresenta una minaccia concreta anche per le squadre italiane. Roma e Bologna dovranno fare i conti con una formazione in piena fiducia, capace di imporre il proprio gioco contro avversari di primissimo piano.

La striscia vincente prosegue, il livello resta altissimo: l’Aston Villa non è più una sorpresa, ma una realtà solida e ambiziosa, pronta a recitare un ruolo da protagonista su tutti i fronti.