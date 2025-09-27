Premier League: Nuno Espírito Santo vicino alla panchina del West Ham dopo l’esonero di Potter. Le ultimissime news

Un nuovo cambio in panchina scuote la Premier League: il West Ham ha deciso di esonerare Graham Potter, tecnico inglese classe 1975, dopo un avvio di stagione disastroso. Con soli 3 punti raccolti nelle prime 5 giornate, gli “Hammers” si trovano in piena zona retrocessione, costringendo la dirigenza a intervenire con decisione.

Graham Potter, noto per il suo approccio tattico innovativo e per l’esperienza maturata con Brighton e Chelsea, non è riuscito a imprimere una svolta al progetto del club londinese. La sua gestione si è conclusa prematuramente, lasciando spazio a un nome ben noto nel panorama calcistico inglese: Nuno Espírito Santo.

Nuno Espírito Santo, allenatore portoghese nato nel 1974, è pronto a tornare in Premier League per la quarta volta. Dopo aver guidato il Wolverhampton in una storica cavalcata dalla Championship fino all’Europa League, ha vissuto esperienze meno fortunate con Tottenham e Nottingham Forest. Proprio con il Forest ha chiuso il suo ultimo capitolo, lasciando il club poche settimane fa, dove aveva allenato anche gli ex Juventus Nicolò Savona (centrocampista italiano classe 1999) e Douglas Luiz (centrocampista brasiliano classe 1998).

Secondo quanto riportato dalla BBC, le trattative tra Nuno e il West Ham sono in fase avanzata e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel weekend. Se tutto procederà come previsto, il debutto del tecnico lusitano potrebbe avvenire nel “Monday Night” contro l’Everton, in una sfida già cruciale per il destino della stagione.

Il ritorno di Nuno Espírito Santo rappresenta una nuova opportunità di riscatto per un allenatore che ha lasciato un segno profondo nel calcio inglese. La sua conoscenza del campionato, unita alla capacità di motivare e organizzare squadre in difficoltà, lo rendono una scelta strategica per il West Ham, chiamato ora a invertire la rotta e uscire da una crisi che rischia di compromettere l’intera annata.