Premier League in TV oggi, il programma del 30 giugno: torna in campo il Manchester United dopo le semifinali di FA Cup

Si torna in campo anche in Premier League dopo il weekend dedicato interamente alla FA Cup. Questa sera scende in campo il Manchester United, che sfiderà il Brighton: la squadra di Solskjaer deve assolutamente vincere per poter sperare ancora nella Champions League. I Red Devils vogliono tornare nell’Europa che conta.

Ecco il programma del 30 giugno:

21.15 Brighton-Manchester United – SKY SPORT FOOTBALL