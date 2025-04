Premier League, i risultati della 33ª giornata: il Liverpool a 3 punti dal titolo, Leicester retrocesso; ancora un ko per lo United

Mancano solo 3 punti al Liverpool per poter vincere la Premier League: i Reds battono 1-0 il Leicester con la rete di Alexander-Arnold e la prossima settimana, in caso di vittoria contro il Crystal Palace, potrà festeggiare il suo ventesimo titolo nazionale. Sconfitta che invece condanna le Foxes, seconda squadra a retrocedere dopo il Southampton. Il Chelsea batte in rimonta il Fulham nel West London Derby, mentre il Manchester United cade in casa contro il Wolverhampton.

Ipswich Town-Arsenal 0-4 (14′ Trossard, 28′ Martinelli, 69′ Trossard, 88′ Nwaneri)

Manchester United-Wolverhampton 0-1 (77′ Sarabia)

Fulham-Chelsea 1-2 (20′ Iwobi [F], 83′ George, 90+3′ Neto)

Leicester City-Liverpool 0-1 (76′ Alexander-Arnold)