Premier League, Yarmolenko scoppia in lacrime dopo il gol. Le parole: «Difficile pensare al calcio quando la tua gente muore ogni giorno»

Il giocatore del West Ham Andriy Yarmolenko è scoppiato in lacrime dopo aver segnato il gol da subentrato contro l’Aston Villa. A suscitare l’emozione, non è stato di certo il peso della marcatura.

Yarmolenko, infatti, è anche il capitano dell’Ucraina, e questo era il suo primo gol dall’inizio dell’invasione russa. Di seguito, le sue parole nel post partita a Sky Sports.

LE PAROLE – «È stato molto emozionante. È difficile per me pensare al calcio in questo momento, perché ogni giorno i soldati russi uccidono persone ucraine».

Dopo il gol, tutto lo stadio si è alzato in piedi ad applaudire il proprio giocatore, in solidarietà per quello che sta passando.