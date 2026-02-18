Prestianni si difende: «Non sono mai stato razzista, Vinicius ha capito male! Mi dispiace di…». Il messaggio dell’attaccante del Benfica

Gianluca Prestianni rompe il silenzio e affida ai social la sua verità. Attraverso una storia su Instagram, il giovane talento argentino del Benfica ha respinto fermamente le accuse di razzismo mosse da Vinicius Junior, chiarendo come il fuoriclasse brasiliano abbia semplicemente frainteso le sue parole. Il centrocampista delle Aquile ha inoltre espresso rammarico per le pesanti minacce subite dai tesserati del Real Madrid durante la lunga interruzione di otto minuti, decretata dall’arbitro François Letexier in applicazione del protocollo UEFA.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

IL MESSAGGIO – «Voglio chiarire che in nessun momento ho rivolto insulti razzisti a Vini Jr. Purtroppo ha frainteso ciò che pensava di aver sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace delle minacce ricevute dai giocatori del Real Madrid».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.