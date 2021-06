Preziosi: «Cessione Inter ai cinesi non ha aiutato il movimento»

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della cessione dell’Inter ad imprenditori cinesi, affermando che non ha aiutato il movimento italiano

Intervistato dal Corriere della Sera, Enrico Preziosi, presidente del Genoa e della Giochi Preziosi, ha detto la sua sulle nuove modalità imprenditoriali a livello globale. Soffermandosi anche sulla cessione dell’Inter a imprenditori cinesi.

Dopo aver affrontato tutti i problemi derivanti dalle spedizioni dalla Cina all’Europa, si è soffermato sulla situazione nerazzurra: «Cedere club come l’Inter a investitori cinesi non ha giovato all’Italia. Quando le nostre squadre hanno bisogno di risorse Pechino non sembra rispondere…».