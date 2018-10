Preziosi esagera: «Piatek? Come Riva e Lewandoski!»

Enrico Preziosi pazzo di Krzysztof Piatek, nuovo bomber del Genoa: «Uno dei migliori al mondo, è stato amore a prima vista»

Ormai Krzysztof Piatek è entrato nel cuore di tutti i tifosi genoani. I suoi 9 goal in 7 partite di Serie A – più 4 in Coppa Italia – hanno superato ogni aspettativa che i tifosi riponevano nell’attaccante polacco, protagonista indiscusso dell’avvio di stagione del Genoa. A gianlucadimarzio.com il presidente Enrico Preziosi ha raccontato i retroscena di quell’acquisto, nato da una cena con l’agente del polacco Gabriele Giuffrida: «Mi fece un nome: quello di Piątek. Gli dissi, come faccio con tutti, di mostrarmi i filmati. Li aveva pronti, li abbiamo guardati: è stato amore a prima vista. Ho colto la palla al balzo e l’ho preso. La trattativa è durata pochissimo, quasi nulla. Abbiamo trovato l’accordo in mezzo secondo. Il Cracovia ci ha fatto una richiesta, noi l’abbiamo adattata un pochino alle nostre esigenze».

Il numero uno del club scomoda nomi importanti per descrivere il polacco: «A primo impatto mi è sembrato di rivedere in campo Gigi Riva: ha il tiro chirurgico, sa calciare i rigori, colpisce di testa, non esita mai, è sempre nel mezzo dell’azione e arriva primo su praticamente tutti i palloni. Tra i nomi di oggi mi ricorda Lewandowski». Con Lewa Piątek condivide ruolo e nazionalità, ma per poco non ha condiviso anche l’esperienza al Genoa. «Per Lewandowski era tutto fatto, ma poi il suo agente creò qualche problema di troppo e non si concluse più nulla».