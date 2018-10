Preziosi striglia il Genoa: «Il nostro campionato inizia oggi»

Le dichiarazioni del presidente Enrico Preziosi dopo la brutta sconfitta del Genoa in casa contro il Parma

Piatek segna, ma il Genoa si ferma. Brutta sconfitta interna 1-3 contro il Parma per il Grifone, il patron Enrico Preziosi ha parlato così in mixed zone alla fine del lunch match odierno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: «Il Parma ha meritato di vincere, non ha rubato niente e ci ha messo sotto. Questa è una sconfitta che ci ridimensiona, il campionato inizia adesso. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, di non fare sogni ma pensare a registrare questa squadra che regala spesso troppe possibilità. Forse abbiamo interpretato male la partita o siamo stati messi male in campo».

Prosegue ancora Preziosi nella dichiarazioni: «L’anno scorso la difesa è stata la nostra difesa, ora con otto calciatori non riusciamo a registrarla. Non si possono regalare tre gol al Parma così. Pandev? Io tra lui e Medeiros oggi avrei mandato in campo Goran. Tuttavia è il mister che li vede in settimana, non io. Magari l’allenatore avrà visto Pandev non al meglio, fatto sta che abbiamo affrontato male la gara. Radu colpevole sul gol di Rigoni? Chi ha segnato mi sembra fosse solo, poi si può dare la colpa al portiere o alla difesa.