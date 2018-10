Federico “l’umile” Chiesa: «60 milioni per me? È un po’ esagerato»

Fiorentina: Federico Chiesa risponde alle domande di mercato relative al suo futuro. L’attaccante viola, che piace a Inter, Napoli e Juve, ritiene esagerata la sua valutazione

Il talento italiano del momento è lui: Federico Chiesa, 21 anni, dalla Fiorentina fino alla Nazionale in un cammino fulmineo e ricco di soddisfazioni (almeno per ora). Logico desumere come il suo nome possa essere tra i tanti quello più interessante in ottica di mercato per le big, ed infatti dal Napoli alla Juventus, passando per l’Inter, su di lui si sarebbe posato l’interesse un po’ di tutte. Base d’asta per portarlo a casa? 60 milioni di euro. Forse ancora un po’ troppi anche secondo il diretto interessato che oggi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha voluto dire umilmente la sua in proposito. «Se valgo 60 milioni? Io penso solo di dover dimostrare sempre il mio valore, anche se questi numeri mi paiono un po’ esagerati», le parole di Chiesa.

«La mia unica priorità è far vedere, domenica dopo domenica, chi è Federico Chiesa. Ora la mia testa è tutta per il Cagliari – ha continuato l’attaccante viola, figlio d’arte di Enrico, bomber di Parma (e Fiorentina) negli anni ’90 – . Vedendo mio padre giocare, non nascondo che speravo anche io di arrivare ad esordire nel calcio che conta. Io ora sono felice qui, alla Fiorentina. Chi prenderei allora per 60 milioni? Datemene qualcuno in più, perché altrimenti per un top player mica bastano. Per 200 mi prendo Kylian Mbappé». Parole umili anche per quanto riguarda la propria esperienza azzurra: «Questa è un’Italia giovane, c’è ancora tanta strada da percorrere. La mia priorità è unicamente quella di farmi trovare pronto dall’allenatore: io non mi sento né un titolare né un pilastro, voglio solo dimostrare di meritare l’azzurro e lavorerò per far sì di poter festeggiare la prossima convocazione». La strada per il successo, mai come in questo caso, è lastricata di modestia.