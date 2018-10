Primavera, il derby tra Torino-Juventus finisce 2-2

Derby Primavera tra Torino-Juventus, finisce 2-2: Portanova ristabilisce la parità e l’Atalanta resta a punteggio pieno

E’ stato un derby spettacolo nel campionato Primavera tra Torino e Juventus, finisce 2-2 la sfida stracittadina tra le due compagini torinesi. Si è giocato quest’oggi il derby di Torino tra il Toro e la Juventus, per entrambe si tratta del primo pareggio in campionato. 2-2 il risultato finale: bianconeri subito in gol con il bomber Petrelli, ma la risposta granata con le firme di Millico e Rauti ribaltano il match. Sarà nel finale del primo tempo, però, che la Juve riuscirà a trovare la rete del 2-2 con il gol del figlio d’arte Manolo Portanova, già protagonista di questo inizio di stagione della Juve Primavera.

Nella ripresa la Juventus potrebbe trovare il gol della vittoria ancora con Petrelli, ma la conclusione dell’ex Cesena si stampa sul palo. Il ritmo cala nella ripresa e alla fine entrambe le squadre si accontentano del pareggio. Il Torino sale a quota 7 punti in classifica, mentre la Juventus perde i primi punti della sua stagione. In testa a punteggio pieno resta solamente l’Atalanta, che questa mattina ha battuto per 2-1 in rimonta la Fiorentina. Domani mattina la quarta giornata si chiuderà con Inter-Udinese e Napoli-Roma.