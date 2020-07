Probabili formazioni Bologna Napoli: Palacio sfida Milik, solito tridente per Gattuso. Miha schiera il 4-2-3-1

Vincere per poter sognare l’Europa. Il Napoli deve assolutamente tornare alla vittoria dopo il pari contro il Milan, per poter cercare un’ultima speranza in chiave Champions, anche se serve un crollo dell’Atalanta. Ad ogni modo la squadra di Gattuso deve provarci. Il Bologna, però, vuole continuare ad esprimere il proprio calcio.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Mihajlovic dovrà fare a meno di Bani, Poli, Schouten e Santander. Si va verso la riconferma del 4-2-3-1 con Palacio unica punta, mentre a supporto ci saranno Orsolini, Soriano e Barrow. In mediana spazio al solito Medel, che verrà affiancato da Dominguez.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Tutti a disposizione di mister Gattuso, che dovrà fare a meno di Llorente. In attacco, come unica punta, ci sarà Milik. Il polacco verrà affiancato da Insigne e Politano. Mertens, almeno per il momento, partirà dalla panchina. Ruiz, Demme e Zielinski si posizioneranno a centrocampo, con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa.

Probabili formazioni Bologna Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso