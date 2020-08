Probabili formazioni Lione Bayern Monaco: Lewandowski sfida Depay, bavaresi verso il 4-2-3-1 con Perisic in campo dal 1′

Il Paris Saint-Germain sarà la prima finalista, ora cercheremo di capire chi raggiungerà i parigini per l’atto finale della competizione. Il Bayern Monaco super favorito sfida il Lione di Rudi Garcia, che ha già eliminato la Juventus e il Manchester City. Riuscirà la tripla impresa per rilanciare il calcio francese?

COME ARRIVA IL LIONE – Momento perfetto per i francesi, sicuramente Rudi Garcia manderà il campo il solito 3-5-2 con Depay e Dembélé in attacco. Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar e Cornet andranno sulla linea dei centrocampisti.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – I bavaresi vanno in campo con parecchie certezze. Lewandowski in campo dal primo minuto, a supporto andranno Perišić, Müller e Gnabry. A centrocampo spazio per Goretzka e Thiago.

Probabili formazioni Lione Bayern Monaco

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

Allenatore: Rudi Garcia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Allenatore: Hans-Dieter Flick