Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: Jesus sfida Benzema

Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: Gabriel Jesus sfida Benzema, Sterling e Bernardo Silva agiranno sulle corsie esterne

Il Real Madrid deve fare una mezza impresa, ma il 2-1 dell’andata complica le cose. I blancos si presentano all’Etihad Stadium con la consapevolezza di dover dare il tutto per tutto. Zidane vuole fare l’impresa, ma per farla sarà necessario schierare la miglior formazione possibile contro un City all’ultima chiamata.

COME ARRIVA IL CITY – I padroni di casa piazzano il solito 4-3-3 con Walker, Fernandinho, Laporte e Zinchenko in difesa. In attacco Gabriel Jesus, con Bernardo Silva e Sterling a supporto.

COME ARRIVA IL REAL – Non ci sarà Sergio Ramos per via della squalifica, spazio a Carvajal e Varane, con Militao al centro della difesa. Modric e Kross a scortare Casemiro, Benzema unica punta con Asensio e Hazard sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Manchester City Real Madrid

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.