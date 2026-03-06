Probabili formazioni Napoli Torino, ancora emergenza azzurra: le mosse di Conte e D’Aversa per il match. Ci sono delle sorprese!

Probabili formazioni Napoli Torino, le possibili scelte di Conte e D’Aversa per il big match del Maradona. Tutti i dettagli

Il venerdì sera del Maradona (ore 20.45) si accende con una sfida cruciale per l’Europa e ricca di intrecci personali. Da una parte il Napoli di Antonio Conte, saldamente al terzo posto e a caccia di punti pesanti per blindare la Champions; dall’altra il Torino di Roberto D’Aversa, reduce dal brillante successo sulla Lazio che ha inaugurato nel migliore dei modi il suo nuovo corso tecnico. Tra i due allenatori l’amicizia è profonda, ma in campo non ci saranno sconti.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La Gazzetta dello Sport presenta così la sfida. Conte deve fare i conti con un’emergenza totale in mediana. Senza gli infortunati Lobotka e McTominay (per lo scozzese, intanto, si avvicinano le trattative per il rinnovo), le chiavi del centrocampo andranno a Gilmour ed Elmas. La grande notizia, però, è il ritorno in panchina di Kevin De Bruyne e Franck Anguissa, nuovamente a disposizione dopo quattro lunghissimi mesi di assenza: carte extralusso da giocarsi a gara in corso. In difesa, per arginare una preoccupante fragilità, si cambia: davanti al rientrante ex Milinkovic-Savic, Olivera è favorito su Beukema, con Buongiorno che tornerà a fare il centrale puro. Davanti, tutto il peso dell’attacco è sulle spalle di Rasmus Hojlund, a quota 9 reti e a un passo dal suo record personale, supportato da Alisson e Vergara.

Sponda granata, D’Aversa cerca continuità per scacciare i vecchi blackout. Il neo-tecnico si affida all’effetto nostalgia schierando dal primo minuto due attaccanti dal dente avvelenato: Duvan Zapata e Giovanni Simeone, quest’ultimo match-winner della gara d’andata. Tatticamente, il Toro si mostra fluido: Vlasic agirà in posizione più avanzata sulla trequarti per innescare le punte, mentre in mezzo al campo spicca l’impatto del lituano Gineitis, vero equilibratore e costruttore del gioco. L’arma a sorpresa potrebbe essere Cesare Casadei, che D’Aversa sta ridisegnando in un’inedita posizione da trequartista incursore.

Il Napoli, imbattuto in casa in campionato dall’8 dicembre 2024, punta sul fattore Maradona per scardinare le certezze di un Torino rigenerato. La volata finale per la Champions azzurra passa da qui.